«Люблю свою жизнь и не хочу с ней расставаться»: Федосеева-Шукшина рассказала о проблемах со здоровьем

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о своем здоровье. 25 сентября ей исполнилось 87 лет, и в этот день она призналась, что у нее есть проблемы с ногами и коленями. Об этом сообщает NEWS.ru.

Федосеева-Шукшина отметила, что радость на пенсии ей приносят мелочи. Например, она любит подолгу смотреть на сад из окна, любоваться небом. По хозяйству актриса ничего не делает, лишь изредка протирает пыль. Также она рассказала, что ей нравится смотреть культурные передачи по телевизору.

«Я вообще-то хотела бы прожить как можно дольше, но вот только ножки-коленочки меня подводят. Я люблю свою жизнь и все, что в ней было, и не хочу с ней расставаться. Но на все воля Божья. Всех, кого обидела, прошу прощения. И живите с Богом», - поделилась артистка.

Кроме того, любит Лидия Федосеева-Шукшина и читать. Она призналась, что часто берет книги из своей библиотеки и изучает их вместе с дочерью Ольгой.

Ранее дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга сообщила, что завещания ее матери не существует.