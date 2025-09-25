Умер знаменитый музыкант Дитер Кауфман

23 сентября на 85-м году жизни скончался Дитера Кауфман, австрийский музыкант, композитор, педагог, лауреат множества наград и премий.

Кауфман, родившийся в Вене в 1941 году, занимался операми, симфонической и камерной музыкой и был одним из пионеров электроакустики в своей стране.

Артист писал музыку для театра и ТВ, вокальную, электронную. В 1975-м основал с женой, актрисой Гундой Кёнинг музыкально-театральную студию.

О кончине видного европейского артиста сообщил Discogs.

Дитер Кауфман изучал германистику, историю искусств, виолончель. Его наставниками в разное время были важные австрийские, французские и польские музыканты и педагоги. Сам преподавал с 1970 года.