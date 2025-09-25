Дибров сделал заявление после развода

Адвокат телеведущего Дмитрия Диброва Александр Добровинский заявил, что ведущий благодарен бывшей жене Полине Дибровой. Первое заявление ведущего после расторжения брака раскрыло StarHit в Telegram-канале.

«И душа, и сердце Дмитрия Александровича благодарны за 17 лет счастья, за троих великолепных мальчиков, за все хорошее, что было. (...) До конца своих дней он сохранит счастье и тепло, которое было с ним все эти годы», — сказал Добровинский о сделанном телеведущем заявлении.

Адвокат добавил, что Дибров остается открытым для бывшей супруги и детей.

Мировой суд в Подмосковье расторг брак Дибровых в четверг, 25 сентября. Уточнялось, что между бывшими супругами нет разногласий по имущественным и другим вопросам.

Дмитрий Дибров официально развелся с женой

Перед этим Диброва раскрыла причины предстоящего развода. Она заявила, что с годами стала относиться к мужу как к отцу и наставнику и вместе с тем начала испытывать романтические чувства к другому мужчине — бизнесмену Роману Товстику.