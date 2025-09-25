Финансирование ВСУ и тайна личной жизни: где сейчас Вера Брежнева

Певица Вера Брежнева уехала из России после начала спецоперации, стала публично говорить на украинском языке и отказалась от российских поклонников. Что известно о ее карьере и личной жизни, разбиралось издание News.ru.

Вера Брежнева уехала из России вместе с композитором Константном Меладзе после начала спецоперации на Украине. В феврале 2023 года знаменитости выставили на продажу свой особняк в Подмосковье. В октябре того же года певица призналась, что развелась с мужем. Она рассказывала, что тяжело переживает расставание.

При этом в 2024 году появилась информация, что певица снизила ценник на корпоративы с €75 тысяч (около 8 млн рублей) до €60 тысяч (около 6 млн рублей) и стала активнее брать заказы от россиян за границей.

Как складывается карьера

Спрос на творчество Веры Брежневой практически угас, так как она лишилась, пожалуй, своего самого главного своего актива — Константина Меладзе. Такое мнение высказал продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев.

«Он очень долгое время был самым главным поставщиком хитов, которые любили многие на постсоветском пространстве. Плюс ко всему Вера Брежнева не является певицей, которая оставила яркий след для русскоязычного слушателя. Все, что у нее было, сверкнуло и затихло, и даже яркие песни уже мало кто вспомнит», — констатировал он.

При этом в рамках тура по странам СНГ Брежнева смогла собрать лишь половину зрительных залов. В частности, в Казахстане и Узбекистане было продано около 50% билетов на ее концерты.

Личная жизнь Брежневой

Первую дочь Брежнева родила от Виталия Войченко, когда ей было 19 лет. В 2006-м она вышла замуж за бизнесмена Михаила Кипермана. В браке, который продлился шесть лет, родилась еще одна дочь.

В 2015-м состоялась свадьба Веры Брежневой и продюсера Константина Меладзе. А в 2023-м они развелись. Сейчас бывшая солистка «ВИА Гры» предпочитает не раскрывать подробности личной жизни.

При этом блогер и модель Виктория Боня вспоминала о том, что в 2011 году Вера Брежнева готова была пойти на свидание с состоятельным мужчиной за $100 тысяч рублей, но перед этим попросила в подарок часы стоимостью $70 тысяч. Модель тогда подчеркнула, что хотела бы разрушить «образ белой и пушистой Верочки».

Могут ли Брежневу признать террористкой?

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин этой весной призвал включить Веру Брежнева в список террористов из-за финансирования ею Вооруженных сил Украины.

«Вера Брежнева направляет часть заработанных денег на поддержку Вооруженных сил Украины», — подчеркнул он, напомнив, что артистка также уехала из России и отреклась от российских поклонников.

При этом в 2019 году Вера Брежнева подчеркивала, что не считает себя украинской певицей, поскольку ее творческая карьера началась в Санкт-Петербурге. Она отмечала в одном из интервью, что «Украина не воспринимала ее своей, и у нее не было ни одной песни на украинском языке».