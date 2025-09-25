Бузова высказалась об отношениях с Киркоровым

Певица Ольга Бузова решила прокомментировать скандал, который разразился из-за ее поцелуя с Филиппом Киркоровым. Ее слова приводит издание «7Дней.ru».

© Passion.ru

Телезвезда вернулась к обсуждению того самого поцелуя с исполнителем хита «Зайка моя». Папарацци засняли пару за откровенной сценой на стадионе во время концерта Димы Билана. Певица дала понять, что ей была неприятна критика, которая обрушилась на нее после этого инцидента.

«Мы вчера встретились и пытались вспомнить, где мы виделись в последний раз. А потом вспомнили — лучше было бы, чтобы все об этом забыли. Но что снято, то снято. Это наше личное общение, просто оно было зафиксировано. А что мы делаем наедине, вам лучше не знать! Мы очень близки», — рассказала Бузова на премьере нового сезона шоу «Звезды в джунглях» на телеканале ТНТ.

Певица пояснила, что их с Филиппом связывает тесное общение: они могут вместе дурачиться, поддерживать друг друга или даже ругаться.

«Мы большие и яркие личности», — добавила Ольга.

Кроме того, Бузова намекнула на возможный дуэт с Киркоровым.

«Наша песенка еще не спета», — ответила Бузова на вопрос журналистов о совместной работе.

Ольга не стала раскрывать карты и сообщать подробности о возможной громкой премьере.

Ранее мы писали о том, что расческу Бузовой продают за 50 тысяч рублей.