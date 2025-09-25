Дочь Сергея Бондарчука рассказала, почему отец корил себя перед смертью

Дочь режиссера Сергея Бондарчука поделилась откровенными воспоминаниями о глубоких сожалениях, которые отец испытывал в последние годы жизни. Наталья Бондарчук в интервью Kp.ru призналась, что мужчина уходил из жизни с чувством тяжелой ноши, вызванной личными и творческими потерями.

Заслуженная артистка РСФСР и режиссер рассказала, что ее отец сурово корил себя за две вещи.

«Он признался: „Я всю свою жизнь посвятил иллюзии кинематографа. Я не видел, как выросли мои дети. Я опоздал на похороны моей мамы“. Долго добирался со съемок. Приехал на кладбище, когда гроб уже опустили в могилу», — приводит слова дочери издание.

По ее словам, кинематограф, подаривший Бондарчуку славу, одновременно отнял у него здоровье и душевные силы. Особенно тяжелый удар пришелся на период перестройки, когда режиссер столкнулся с травлей со стороны части кинематографического сообщества и лишился государственной поддержки. Его новые проекты остались нереализованными, что стало причиной глубокого личного кризиса.

«Отец был подавлен. Стал изгоем. Ему не дали денег на „Вишневый сад“ по Чехову, другие картины. Он медленно угасал», — поделилась Наталья Бондарчук.

Сергей Бондарчук скончался 20 октября 1994 года в возрасте 74 лет. Вместе с ним ушли в небытие его грандиозные творческие замыслы, включая постановку «Тараса Бульбы» с Марлоном Брандо в главной роли, а также экранизации «Марсианских хроник» Рэя Брэдбери, «Таис Афинской» Ивана Ефремова и масштабного полотна о жизни Льва Толстого.

