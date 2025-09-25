Ейский хулиган: дочь Сергея Бондарчука откровенно рассказала о режиссере

Сегодня исполнилось 105 лет режиссеру Сергею Бондарчуку, получившему «Оскар» за экранизации романа «Война и мир». Каким был ее отец, рассказала «Комсомольской правде» заслуженная артистка РСФСР, кинорежиссер, сценарист и продюсер Наталья Бондарчук.

Ейский хулиган

По словам дочери режиссера, Бондарчук родился 25 сентября 1920 года на Херсонщине, а в два года едва не умер от голода. Семья переехала в Таганрог, и именно там в семь лет он впервые попал в кинотеатр на фильм «Подвиг во льдах», который стал для него настоящим потрясением.

«Юность папы прошла в городе Ейске. Он был невероятно хулиганистый. С ним в школе училась девочка, тоже большая озорница. Как-то ее вызвала директриса: «Смотри, Нонна, если ты и дальше будешь так себя вести, то станешь такой же бандиткой, как Бондарчук». Это была Нонна Мордюкова», - рассказала она.

Однако ее отец был не только хулиганом, но и влюбленным в театр человеком. Он играл в спектаклях, во дворе дома организовал свой «Театр Христофора Колумба», а после школы поступил в Ростовское театральное училище.

Войну Бондарчук встретил в Грозном и участвовал в обороне Северного Кавказа. После войны поступил на актерский факультет ВГИКа. На экзамене читал гоголевскую «Птицу-тройку» из «Мертвых душ» и Сергей Герасимов назвал его «готовым артистом», взяв сразу на третий курс. Во ВГИКе он вновь встретил Нонну Мордюкову, они вместе снялись в «Молодой гвардии» по роману Фадеева. После чего Бондарчук стал самым молодым народным артистом СССР.

«Закрыл собой амбразуру»

Изначально Бондарчук не собирался снимать фильм по роману «Война и мир». Он получил Ленинскую премию за «Судьбу человека» и планировал экранизировать чеховскую «Степь», даже собрал творческую группу, однако его пригласила к себе министр культуры СССР Екатерина Фурцева, вспоминает дочь режиссера.

«В 1956-м в США вышла картина Кинга Видора «Война и мир», получившая «Оскар» за лучшую режиссуру. В главных ролях звезды Голливуда: Генри Фонда, Одри Хепберн. В 1959-м ее увидели в СССР. А в 1961 году в ЦК КПСС пришло письмо от деятелей науки, культуры, военачальников: «Почему роман «Война и мир», гордость русской национальной культуры, экранизирован в Америке? Мы что, сами не можем его экранизировать? Это же позор на весь мир!» - отметила она.

Фурцева предложила Бондарчуку снять картину, но он отказался. Режиссер признавался, что испытал страх, однако перед его глазами вдруг возникла амбразура, которую надо закрыть собой, и страх прошел.

«Началась тяжкая работа. Взять хотя бы съемки Бородинского сражения. 12 000 статистов два месяца вживались в образ. (…) Отцу требовалось организовать всю эту гигантскую массу людей и избежать жертв, без которых редко обходятся большие батальные сцены, где участвует конница. А еще нужно было перевоплощаться из режиссера в толстяка Пьера Безухова. (…) И вот перед тем как ему войти в кадр, вдруг пришло известие: на пленке обнаружены засветки, нужно переснимать все эпизоды, отснятые пять дней назад», - рассказала Наталья Бондарчук.

По ее словам, Сергей Бондарчук пережил клиническую смерть на съемках «Войны и мир», но фильм в итоге получил «Оскар» и «Золотой глобус» в США.

Смерть Шукшина и Новодевичье

Серьезным потрясением для Сергея Бондарчука стала смерть актера и писателя Василия Шукшина, с которым они дружили и вместе работали над фильмом «Они сражались за Родину».

«Я пришла на «Мосфильм» на первый показ. Все, кто в тот день посмотрел фильм, были потрясены. Но отец стоял, не реагируя ни на какие слова. Я подошла к нему, обняла. «Папа, какой ты фильм снял прекрасный!» А он прошептал: «Лучше бы его не было. Вася, Вася, Вася...», - рассказала Наталья Бондарчук.

По ее словам, отец очень любил Шукшина и добился, чтобы его похоронили на Новодевичьем кладбище.

Кинематограф сократил жизнь

Скончался Сергей Бондарчук 20 октября 1994 года. Он пережил травлю кинематографистов СССР, став изгоем в 1989 году, отметила Наталья Бондарчук.

«На склоне лет он признался: «Я всю свою жизнь посвятил иллюзии кинематографа. Я не видел, как выросли мои дети. Я опоздал на похороны моей мамы». Долго добирался со съемок. Приехал на кладбище, когда гроб уже опустили в могилу. Самоотверженная, невероятная любовь к кинематографу, стремление рассказать людям правду на экране сократила ему жизнь», - уверена она.

Ранее стало известно, что сын Сергея Бондарчука известный режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева передумали разводиться. Артистка удалила пост о разводе, а пара все еще находится в законном браке.