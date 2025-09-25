Телеведущий Дмитрий Дибров официально развелся с женой Полиной, с которой прожил вместе 16 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Развод утвердил Одинцовский суд Подмосковья. Дибровых на заседании не было: Полина в последние дни участвует в регате в Турции, а Дмитрий занят рабочими делами.

Напомним, что Дмитрий и Полина поженились в 2009 году. У них родились три сына, а старшему из них сейчас 15 лет. Экс-супруга находится в романе с бизнесменом и отцом шести детей Романом Товстиком. Сам телеведущий заявлял, что у него уже есть новая возлюбленная, имя которой он обещает раскрыть уже в ближайшее время.

Супружеская измена Полины Дибровой потрясла своим цинизмом

Полина стала объектом критики пользователей соцсетей. СМИ сообщали, что семья Товстиков долгое время находилась в дружеских отношениях с Дибровыми, но теперь обе семьи распались из-за романа Полины.