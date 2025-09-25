Телеведущий Дмитрий Дибров сделал первое заявление после развода. Его слова после заседания передал адвокат Александр Добровинский.

— Печать о вступлении людей в брак и печать о разводе ставятся в паспорт. Этой печати не существует ни в сердце, ни в душе. Поэтому и душа, и сердце Дмитрия Александровича благодарны за 17 лет счастья, за троих великолепных мальчиков, за все хорошее, что было. Он остается открытым для Полины (Дибровой) и для детей. До конца своих дней он сохранит счастье и тепло, которое было с ним все эти годы, — цитирует его Starhit.

Дибров и его жена, модель Полина Диброва, официально развелись. Заседание, на котором присутствовали их адвокаты, прошло в Судебном участке № 163 Одинцовского района Московской области. Расторжение брака прошло в мировом суде, что указывает на отсутствие споров между супругами по имущественным и другим вопросам.

Телеведущий Андрей Малахов взял интервью у жены Диброва. Журналисты дружат уже много лет, поэтому он, узнав, что его супруга идет на съемки, решил позвонить Малахову и обратиться к нему с просьбой.