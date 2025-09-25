Осудивший СВО актер готов выступать в России

Telegram-канал SHOT рассказал, что финский актер Вилле Хаапасало, поддержавший Украину и осудивший Россию, готов выступать в РФ. SHOT утверждает, что актер «даже иногда посещает страну».

По данным SHOT, участие Хаапасало в корпоративе обойдется более чем в три миллиона рублей. Также возможно выступление на мероприятиях россиян в Турции или Грузии. Telegram-канал отмечает, что у актера есть условие - «никакой публичности и разговоров о политике».

Хаапасало получил известность в России после выхода фильма «Особенности национальной охоты». Также актер снялся в картине «Любовь в большом городе» вместе с Владимиром Зеленским.

Хаапасало разбогател на продаже хачапури

В 2022 году Хаапасало закрыл ресторан советской кухни в Хельсинки. В марте 2022-го на страницах заведения в соцсетях появился пост с поддержкой Украины и осуждением России.