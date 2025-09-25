Предполагаемые жертвы Джексона требуют 400 миллионов долларов от его наследства

Мужчины, обвинившие Майкла Джексона в сексуальном насилии, требуют 400 миллионов долларов от его имущества. Об этом сообщает RadarOnline. По данным издания, Уэйд Робсон и Джеймс Сейфчак заявили об огромных расходах на адвокатов и теперь требуют компенсировать эти траты. Выплатить деньги им якобы должна дочь поп-короля, Пэрис Джексон.

Уточняется, что долгое время сумма, которую требуют предполагаемые жертвы покойного артиста, не раскрывалась. Однако в недавних документах, оказавшихся в распоряжении западных СМИ, точная цифра была обнародована.

Напомним, Робсон и Сейфчак впервые обратились в суд в 2013 году. Они заявили, что стали жертвами сексуального насилия со стороны Джексона, когда были детьми. Позже оба снялись в фильме «Покидая Неверленд», где подробно рассказали о пережитом. После того как в США приняли закон, позволяющий жертвам подавать иск, независимо от того, когда было совершено преступление, развернулся долгий судебный процесс.

Недавно мужчины выпустили вторую часть фильма, где раскрыли детали суда, развернувшегося скандала вокруг них и наследников Джексона, а также рассказали о жестокой травле, с которой столкнулись после заявления о насилии.