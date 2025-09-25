Коллекторы взыскали просроченный кредит с телеведущей Даны Борисовой

Звезде российского телевидения Дане Борисовой придется отдать просроченный кредит по решению суда.

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции, мировой судья участка № 180 района Раменки вынес приказ о взыскании долга с бывшей ведущей "Армейского магазина". Взыскателем выступает коллекторское агентство "Столичное АВД". Точная сумма долга в сообщении не указывается.

Карьера Даны Борисовой на федеральном российском ТВ началась с 1993 года. В конце 2010-х годов появилась информация о развитии алкогольной и наркотической зависимости у телеведущей: она боролась с ней в рехабе в Таиланде.