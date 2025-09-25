Третий ребенок, скандалы и молчание о спецоперации: как живет Регина Тодоренко

Телеведущая Регина Тодоренко сообщила в социальных сетях, что она и певец Влад Топалов стали родителями в третий раз, у них родился мальчик. Также у пары есть еще двое сыновей, Михаил и Мирослав.

За несколько дней до родов у третьего ребенка выявили аномальную активность сердца, что могло указывать на гипоксию. Тодоренко обратилась к нескольким врачам, чтобы избежать некорректных диагнозов.

В 2019 году Тодоренко рассказала в интервью Ксении Собчак о закулисье шоу «Орел и решка» и заявила, что многие вещи не покупались за деньги, а делались по бартеру, позже она извинилась за свои слова.

В 2020 году Тодоренко осудила жертв домашнего насилия в интервью, что вызвало скандал. Ее лишили титула «Женщина года» от журнала Glamour, и бренды разорвали с ней контракты. Она извинилась и сняла фильм о жертвах насилия.

В 2023 году писательница Дарина Мишина подала в суд на Тодоренко за использование ее наработок для книги без выплаты гонорара, но проиграла. В 2025 году Тодоренко проиграла иск о защите чести к Мишиной и СМИ.

Украинская телеведущая Регина Тодоренко стала гражданкой Российской Федерации в марте 2024 года, но руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что ей не следовало давать паспорт РФ без поддержки специальной военной операции. На Украине она внесена в санкционный список за отсутствие позиции по СВО.