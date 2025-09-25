У Рианны родился третий ребенок

Американская певица Рианна обнародовала фото с новорожденной дочерью. Малышка родилась почти две недели назад – 13 сентября, но артистка решила рассказать об этом событии только сейчас.

Девочка стала третьим ребенком певицы. Ей дали имя Роки Айриш Майерс.

По данным портала TMZ, рожала Рианна в Лос-Анджелесе. У певицы и ее мужа - американского рэпера Ракима Майерса (ASAP Rocky) - уже есть два сына-погодки. Они родились в 2022 и 2023 годах.

Ранее "Свободная Пресса" сообщала новость о том, что Рианна приковала к себе все внимание на Met Gala. Певица красиво объявила о своем интересном положении необычным костюмом.