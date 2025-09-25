Верку Сердючку могут не впустить в Россию

Артиста Андрея Данилко (Верка Сердючка) могут не впустить на территорию России.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на материалы правоохранителей.

«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда», — указано в документах.

Ранее языковые активисты подали жалобу на Данилко в связи с исполнением русскоязычных песен на концерте в Киеве 13 июня.

Данилко сообщил о проблемах с выездом за границу из-за решения Министерства культуры.

СМИ сообщали, что Верке Сердючке грозит мобилизация в ВСУ.