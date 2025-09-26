Аршавин подал иск к Барановской: подробности

Андрей Аршавин обратился с иском в суд Москвы. Звезда футбола, вероятно, планирует уменьшить размер выплат бывшей возлюбленной.

«В Савёловский районный суд города Москвы поступило исковое заявление Андрея Аршавина к Юлии Барановской об изменении размера алиментов. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 9 октября 2025 года», — сообщает официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

Пять лет назад экс-футболисту сборной России, «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрею Аршавину уже удавалось выиграть суд с бывшей. Разбирательства тогда длились полгода. Аршавин пытался доказать, что у него нет денег, чтобы платить алименты в том же размере, что и раньше, когда он был игроком. Сначала суд снизил выплаты до 300 000 в месяц на каждого ребёнка, но по очередному решению суда алименты должны были составлять около 3/8 от ежемесячного дохода Аршавина. Видимо, зарплата Аршавина продолжает уменьшаться.

Барановская раскрыла правду о бросившем ее с тремя детьми Аршавине

Отношения Аршавина и Барановской закончились в 2013 году. В официальном браке пара не состояла, однако у них есть трое общих детей: сыновья Артём и Арсений и дочь Яна.