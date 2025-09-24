В РПЦ отреагировали на идею переделать замок Пугачевой в храм

Депутатам следует заниматься тем, ради чего их избрали, а не выступать со спорными инициативами, заявил священник Павел Островский. Об этом пишет Telegram-канал Daily Storm.

Накануне брянский депутат Михаил Иванов — лидер движения «Россия Православная» — выступил с инициативой передать замок певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь Русской православной церкви.

«У меня контрпредложение! Пусть депутаты займутся тем, ради чего их избирали. Я думаю, что общество будет только радо. Слишком много всего этого. Как будто самой церкви это прямо нужно», — разъяснил священник.

Островский пояснил, что православный храм — это следствия возникновения общины, он появляется там, где поселились христиане, где появилась потребность в создании религиозного сооружения.

По его словом, депутату перед выступлением с подобными инициативами следовало посоветоваться со священниками, «и ему бы подсказали, какая это дичь».

Главный архитектор Троице-Сергиевой лавры Сергей Демидов отметил, в свою очередь, что теоретически при наличии денег под церковь можно перестроить любое здание.

«Только я думаю, что это бред. Прежде чем что-то размещать в замке Пугачевой, нужно решить вопрос с его изъятием. Чтобы был официальный документ. Законный, никем не обжалованный», — пояснил специалист.

Демидов также выразил сомнение в том, что РПЦ пожелает взять замок на баланс.