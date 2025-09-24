Мачеха Ариадны Волочковой высказалась о блокировке балерины

Мачеха дочери Волочковой заявила, что не в курсе отношений Ариадны и балерины. Об этом она рассказала корреспонденту «Страстей».

Елена Николаева посетила премьеру сериала «Берлинская жара». Супруга отца Ариадны Волочковой рассказала на красной дорожке о своих отношениях с дочерью балерины. По словам Николаевой, она поддерживает общение с девушкой.

«Да, конечно. Это же дочь моего мужа», — заявила она.

А вот о недавних новостях касательно блокировки Ариадной ее матери Анастасии Волочковой Николаева оказалась не в курсе.

«Я не знаю, у нас это не такая [важная, — прим. ред.] повестка, чтобы это как-то обсуждалось в семье. Я не знаю ничего о ее отношениях с матерью. Кто-то что-то говорит, наверное, это так», — рассказала она.

