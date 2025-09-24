Певец Филипп Киркоров приревновал Ольгу Бузову во время съемок концерта. Об этом сообщает «7 Дней.ru».

Певец и телеведущая встретились во время съемок концерта «Лунные мелодии Кима Брейтбурга». Когда Бузова появилась в своем сценическом образе, Киркоров похвалил ее внешний вид, после чего между ними завязался разговор. Но в в какой-то момент Киркоров вдруг заявил, что у Бузовой есть «другая пара».

«Главная пара ведущих реалити в стране! Но у тебя другая парочка... У тебя другая пара», — заявил он.

Сама Бузова отреагировала на это с юмором, назвав Киркорова «ревнушкой».

Ранее ФНС не стала ликвидировать компанию Киркорова по продаже одежды.