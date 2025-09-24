Shaman рассказал об отношениях с Мизулиной

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, сравнил отношения с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной с неразлучниками. Слова артиста приводит Пятый канал.

© Lenta.ru

Дронов назвал свою возлюбленную единственным человеком, от которого он не устает.

«Мы как неразлучники. Обычно я предпочитаю перед концертом побыть одному, потому что даже родственники и друзья высасывают энергию. А у Екатерины, не знаю, как это получается, но это искренне: она наполняет меня», — сообщил певец.

Также SHAMAN заявил, что просто находясь рядом с Мизулиной, ему становится лучше физически. Он подчеркнул, что за все восемь месяцев их отношений не было момента, когда он или Екатерина уставали друг от друга.

«Собираются пожениться»: названа возможная дата свадьбы певца Shaman и Екатерины Мизулиной

Ранее стало известно, что российский певец Ярослав Дронов заявил, что прошедший 20 сентября музыкальный конкурс «Интервидение» получился грандиозным и красивым.