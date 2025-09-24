Мать P.Diddy обратилась к судье перед вынесением приговора рэперу

© Вечерняя Москва

Мать рэпера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс — прим. «ВМ») Дженис отправила судье письмо, в котором попросила проявить снисхождение при вынесении приговора ее сыну. Об этом во вторник, 23 сентября, сообщили в HuffPost.

По словам 84-летней пенсионерки, она начала часто заболевать из-за скандалов вокруг исполнителя. Кроме того, детям певца необходимо присутствие отца.

— К сожалению, он совершил множество ошибок, которые он осознает. Я не оправдываю его поступки. Я взываю к вашей доброте, чтобы вы позволили моему сыну сидеть за обеденным столом со своей семьей, — уточнила мать рэпера.

Приговор Комбс услышит уже 3 октября. До этого артиста признали невиновным в похищении и сговоре с целью рэкета, однако ему грозит 20 лет тюрьмы по обвинению в перевозке женщин с целью занятия проституцией, уточнили в издании.

2 апреля также стало известно, что принца Гарри втянули в скандал с рэпером P. Diddy. Исполнителя обвиняли в проведении вечеринок, во время которых происходила торговля людьми.

«Вечерняя Москва» разбиралась, как внезапно вскрылось криминальное прошлое Комбса и при чем здесь другие зарубежные селебрити.