A$AP Rocky высказался о старении

Популярный рэпер A$AP Rocky (настоящее имя — Раким Ательстон Майерс) высказался о старении. Соответствующее интервью публикует журнал Elle.

В разговоре с редакторами музыкант признался, что смирился с данным процессом.

«Мне через несколько лет стукнет 40. Я готов обнять этого ублюдка», — с иронией отметил он.

Кроме того, исполнитель указал на первые признаки старения, с которыми он столкнулся.

«У меня растут эти красивые седые волосы. Я точно готов», — подчеркнул артист.

В мае A$AP Rocky объяснил желание носить женские вещи. В интервью Vogue рэпер заявил, что не видит грани между феминностью и маскулинностью.