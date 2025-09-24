Семенович подала иск на 10 миллионов из-за картонной куклы

Анна Семенович собирается подать в суд на продавцов маркетплейса, которые использовали её изображение, чтобы создать ростовую картонную куклу. Сумма иска – ни много ни мало 10 миллионов! Подробности выяснил «МК».

Певица Анна Семенович на днях была немало удивлена, когда получила от своего директора Дениса Рольгейзера ссылку на крупнейший маркетплейс, пройдя по которой ей было предложено по сходной цене приобрести... саму себя. С экрана телефона артистке улыбалась Анна Семенович в виде полноростовой картонной куклы-фигуры.

«Сначала я не даже не поняла, что происходит. Даже рассмеялась. Но начала листать каталог и обнаружила на витрине не только себя в нескольких вариантах и разных образах, но и своих коллег: Сергея Лазарева, Таню Буланову, Егора Крида, Стаса Костюшкина, Сергея Жукова. Кого там только нет, включая десятки мировых звезд! За 20 лет в шоу-бизнесе я несколько раз сталкивалась с незаконным использованием моего образа в рекламных и коммерческих целях. Но такое увидела впервые. Мне казалось, что подобное давно осталось в прошлом, и нынешние даже недобросовестные предприниматели стали более юридически подкованными. Видимо, нет. Значит, придется снова напомнить им, что соблюдать законы необходимо. Я сразу связалась со своим юристом, мы очень быстро оформили все необходимые документы у нотариуса. Уже составлен заверенный протокол осмотра доказательств, и я готова идти в суд, защищать свои права. Мы также приобрели эту куклу и юридически заверили факт покупки и чек. Думаю, что и мои коллеги последуют этому примеру», – рассказала Анна Семенович.

Адвокат Анны Семенович Майя Шевцова уверена, что данный процесс не только защитит права ее доверителя, но и создаст прецедент для всей индустрии, чтобы защитить артистов от незаконного использования их образа.