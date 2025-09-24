Амплуа алкоголика, скандалы и личная жизнь: как сложилась судьба Александра Баширова

Артист Александр Баширов часто перевоплощался в алкоголиков, дебоширов и бандитов. Кроме того, порой поступки самого актера поражали окружающих. В день 70-летия знаменитости Starhit решил вспомнить его историю.

Из художника в режиссеры

Александр Баширов родился 24 сентября 1955 года в небольшой деревне Согом под Ханты-мансийском. Родители мальчика вскоре развелись, так что отца ему заменил дедушка. Ветерана Великой Отечественной войны в свое время раскулачили, поэтому он был противником советской власти. Отторжения у старика не вызывала только любимая рыбалка, куда он брал внука.

В юношеские годы у Баширова были две страсти: курение и рисование. Второе мать всецело поддерживала и надеялась, что сын найдет свое место в Ленинграде. Однако поступил абитуриент не в художественное училище, а в ПТУ на плиточника-облицовщика. После этого парень устроился на цементный завод в Выборге, где трудился до призыва в армию.

Будущий артист служил в танковой дивизии в Забайкалье, где его прикрепили к армейскому клубу за умение рисовать. На втором году службы художнику дали задание написать портрет на тот момент лидера страны Леонида Брежнева, однако, как только его повесили — генсек скончался.

Но как художник стал артистом? Дело в том, что Баширов жаждал властвовать над людьми, а такую возможность давала режиссерская профессия, поэтому после демобилизации мужчина поступил во ВГИК на курс Игоря Таланкина. Спустя два года артист перешел в мастерскую Анатолия Васильева: после скандала, когда Баширов сыграл Сатану в отрывке «Фауста».

«Режиссер посоветовала мне снять всю одежду, объясняя это тем, что дьявол красив и обнаженным. Я не знал, что все действо будет проходить на кафедре. Разделся, вышел голым на сцену — и это был шок. А мне понравилось, потому что есть, что показать», — заявил он.

За такую выходку Баширова могли отчислить, однако педагоги учли, что это была режиссера, потому он просто перешел на курс Васильева. Мария Ценскен, которая выступала режиссером, закрутила роман с актером, однако свадьбы не состоялось.

Актерская карьера

Артист говорил, что мечтал снимать кино, но с удовольствием снимался бы в том, которое бы приносило ему доход. Дебют на экране состоялся еще в период учебы — Баширов сыграл чудика в картине Сергея Соловьева «Чужая белая и рябой». Уже через год он появился в «Ассе» — в образе пьяного майора Бабакина. Сам артист не видит ничего плохого в ролях пьяниц и дебоширов, однако старался показать героя еще и ранимым.

«Алкоголь — это одна из форм стремления к самоубийству. Я, как северный человек, естественно, имею проблемы с алкоголем, потому что на следующий день вообще не могу на него смотреть», — опровергал артист слухи о своих запоях за кадром.

Артист, к слову, этой роли чуть не лишился, поскольку не выучил текст. Однако спасла его импровизация, которая удачно вписалась в картину.

Баширов засветился в легендарной «Игле», лентах «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Дом под звездным небом», «Над темной водой». Многие запомнили и образы актера в «Сестрах» и «Грузе 200». Доставались ему не только «маргиналы» — он играл кота Бегемота в «Мастере и Маргарите», а также Павла I в «Золотом веке». Съемки не помешали открыть собственную студию «Дебоширфильм», специализирующуюся на андеграундном кино, и стать сооснователем фестиваля «Чистые грезы».

Два брака

После расставания с Ценскен Баширов начал встречаться с Сарой Венди Ньютон, которую отправили учиться в Россию родители-американцы. Студенты поженились, а когда Сара забеременела, то настояла на том, что рожать будет в США. Александр полетел вслед за супругой, благодаря чему начал изучать английский в Колумбийском университете и совершенствовать актерское мастерство в «Бергхоф-студии» в Нью-Йорке. Однако отношения вскоре распались, а Баширов сам признавался, что уровень языка у него был «бе-ме». Актер вернулся домой.

В России актер женился на солистке группы «Колибри» Инне Волковой — той самой, что пела хит «Ему не нужна американская жена». В 1997 году у пары родилась дочка Александра-Мария, которая уже успела появиться в фильмах отца.

Сам Баширов, хоть и стал семейным человеком, провокационные выходки он не прекратил. Например, в 2011 году СМИ писали о том, что актер полз по красной ковровой дорожке «Кинотавра». Большинство гостей фестиваля решили, что артист был пьян, однако сам Александр Николаевич уверял, что лишь хотел «встряхнуть» публику.