Пугачева не знает, что против нее подали иск на 1,5 млрд рублей

Концертный директор Аллы Пугачевой, Елена Чупракова, сообщила News.ru, что она и ее команда не осведомлена о подаче адвокатом и ветераном боевых действий иска на сумму 1,5 миллиарда рублей против Примадонны из-за ее высказываний о Джохаре Дудаеве, бывшем президенте самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия.

Напомним, что в Савеловский суд Москвы ранее поступил иск к певице в связи с ее недавними публичными высказываниями о Дудаеве. Его автор — Александр Трещев — отметил, что в одном из интервью Пугачева допустила высказывания, которые, по его мнению, порочат президента России Владимира Путина, армию и правоохранительные органы.

«Мы не слышали об этой информации. Комментариев я не даю», — отметила Чупракова.

Ранее депутат Брянской областной думы, лидер движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что замок советской и российской певицы Аллы Пугачевой в подмосковной деревне Грязь нужно передать Русской православной церкви (РПЦ).

Он считает, что особняк следует перестроить под православный храм. Готические башни и скульптуры драконов необходимо демонтировать, заменив на традиционные золотые купола и православную символику.