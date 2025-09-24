Алсу высказалась об изменах

Певица Алсу, которая развелась с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет совместной жизни, высказалась об изменах. Ее цитирует Super.ru в Telegram.

По мнению исполнительницы, неверность в отношениях нельзя оправдать инстинктом.

«Природа природой, а у человека, в отличие от животного, есть интеллект и способность к анализу и выбору. У нас есть сознание и сердце. Верность — это выбор, это решение не идти на поводу у инстинкта. И я точно знаю — когда ты уважаешь себя и другого, ты не строишь двойную жизнь», — заявила Алсу.

Ранее певица объяснила решение о разводе с Абрамовым. Она отметила, что отношения с мужем портились постепенно, но в какой-то момент она просто перестала терпеть вещи, которые ее не устраивали.

Алсу и Абрамов поженились в 2006 году. В 2024-м супруги официально оформили развод. Они воспитывают троих детей — дочерей Сафину и Микеллу, а также сына Рафаэля.