Жительницу Казани обязали выплатить Долиной почти 15 млн рублей

Суд в Йошкар-Оле взыскал с жительницы Казани Варвары Южаниной 14,9 млн рублей в пользу известной певицы Ларисы Долиной. Об этом пишут «Известия».

По данным суда, горожанка ранее сообщила об утрате карт и телефона, однако не предоставила следствию доказательств, свидетельствующих об обращении в полицию или в банк.

Позже Южанина призналась в передачи своей карты неизвестным за 10 тыс. рублей. Она созналась также, что знала о намерениях покупателей выводить через карту денежные средства.

В суде заметили, что банковскую карту Южаниной использовали злоумышленники для вывода средств со счетов Долиной.

За неосновательное обогащение с женщины взыскали 13 млн рублей, еще около 1,9 млн рублей были начислены в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами.

Напомним, что в августе 2024 года Долина сообщила, что стала жертвой мошенников,. Злоумышленники убедили ее продать квартиру в центре Москвы, а полученные деньги перевести на «безопасный счет».