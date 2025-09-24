Собчак вновь оказалась в центре скандала
Телеведущая Ксения Собчак закатила шумную вечеринку в центре Москвы.
Гости мероприятия ели черную икру ложками, вкушали лобстеров, пили шампанское и веселились.
Публику развлекала Таня Буланова, переживающая вторую волну славы. Гости танцевали под хиты артистки «Ясный мой свет», «Один день».
Простой народ, увидев это, окрестил происходящее шабашем и пристыдил Собчак, пишет КП.
«Сейчас такое сложное время, а эти продолжают тусоваться», «Зачем народ бесить?», «Это шабаш. Участники должны быть наказаны», «Отторжение есть. Зачем это показывать. Таз икры крупным планом — это прям днище и унижение обычных работяг», — пишут люди.
