Собчак вновь оказалась в центре скандала

Телеведущая Ксения Собчак закатила шумную вечеринку в центре Москвы.

© Александр Вильф/РИА Новости

Гости мероприятия ели черную икру ложками, вкушали лобстеров, пили шампанское и веселились.

Публику развлекала Таня Буланова, переживающая вторую волну славы. Гости танцевали под хиты артистки «Ясный мой свет», «Один день».

Простой народ, увидев это, окрестил происходящее шабашем и пристыдил Собчак, пишет КП.

«Сейчас такое сложное время, а эти продолжают тусоваться», «Зачем народ бесить?», «Это шабаш. Участники должны быть наказаны», «Отторжение есть. Зачем это показывать. Таз икры крупным планом — это прям днище и унижение обычных работяг», — пишут люди.

