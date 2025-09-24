Выглядит на 35 лет: в Сети поспорили о внешности дочери Юлии Волковой

Старшей дочери звездного дуэта «Тату» Юлии Волковой исполнился 21 год. Певица публично поздравила Викторию с днем рождения, опубликовав пост в социальных сетях. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Моя любовь, моя девочка любимая, доченька. Моя первенница. Сегодня тебе 21. Это миг, мгновение, и ты уже совсем взрослая, мудрая. С днем рождения, моя любовь. Будь самой здоровой и счастливой. Светлого и чистого тебе пути, рядом самых родных и близких друзей, надежных и верных, настоящих. Пусть все у тебя сбывается и получается. А наша семья всегда рядом с тобой. Люблю тебя очень», — написала исполнительница.

Волкова также опубликовала несколько снимков с дочерью, вызвав у пользователей настоящий ажиотаж.

«Как будто ей не 21, а все 35», — написал один из подписчиков звезды.

«Вика красивее своей мамы, она совершенно идеальна», — не согласился с ним другой.

Волкова стала матерью в 19 лет. Она родила дочь от своего бывшего телохранителя Павла Сидорова. И хотя беременность не была запланированной, Юлия неоднократно рассказывала в интервью, что ничуть не жалеет о раннем материнстве. Певица часто путешествует вместе с дочерью и охотно делится с поклонниками совместными фотографиями.

