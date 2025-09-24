«Смерть семьи»: Диброва рассказала, как дети отреагировали на развод родителей
Жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина рассказала на подкасте «Здесь (не) судят», как дети отреагировали на развод звездной пары.
Диброва призналась, что ей было тяжело рассказывать детям о грядущем разводе. Сначала она поговорила с младшими сыновьями (10 и 12 лет), а затем рассказала старшему.
По ее словам, дети отнеслись к известию с пониманием и поддержкой — только младший сын Илья расплакался. Полина добавила, что ей нужно было сгладить ситуацию, поэтому заверила младшего сына, что теперь у него будет два дома, а семья станет еще больше. Диброва отметила, что считает важным, чтобы дети чувствовали заботу и любовь обоих родителей.
— Если кому-то кажется, что, принимая решение о разводе, ты сразу прыгаешь в океан счастья, любви и свободы, то он ошибается. Я понимаю, впереди долгий путь построения новой жизни. Непросто мне, Дмитрию и детям. Но я не видела иного способа изменить ситуацию. Это сложный путь, это трансформация и смерть семьи, — отметила Полина Диброва.
Дибров и его жена находятся в процессе развода. Причиной разлада в семье стала связь Полины с мужем ее подруги Романом Товстиком. Что сейчас происходит в отношениях оскандалившихся любовников и как их экс-супруги переживают произошедшее — в материале «Вечерней Москвы».
Диброва в разговоре с журналисткой Лаурой Джугелией рассказала, что членство в ее женском клубе, расположенном на Рублевке, стоит 150 тысяч рублей в год. Она уточнила, что сейчас к нему присоединились уже 250 человек.