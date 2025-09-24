«Пугало»: Гоген Солнцев пришел в ужас от лица Даны Борисовой

Шоумен Гоген Солнцев пришел в ужас от лица телеведущей Даны Борисовой и предположил, что она снова вернулась к зависимости.

В личном блоге Солнцев назвал Борисову «пугалом» и призвал бросить употребление алкоголя. Шоумен напомнил, что у телеведущей были проблемы с алкоголем, которые привели к печальным последствиям.

— Срочно возьми себя в руки! Куда смотрят твои мамочка и дочь? Не стыдно им выпускать тебя из дома таким пугалом? Срочно бросать бухать! Иначе это очень плохо кончится, — написал Солнцев в соцсетях.

Внешний вид телеведущей Даны Борисовой после очередной пластической операции обеспокоил пользователей Сети. На кадрах со съемок телепередачи видно, что у Даны изменились контур лица и разрез глаз, а также появились отеки. «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом, какие операции провела Борисова и насколько серьезными могут быть последствия для здоровья.

Дочери Даны Борисовой Полине Аксеновой недавно исполнилось 18 лет. От мамы она унаследовала желание менять свою внешность, поэтому уже в 15 лет увеличила губы, а этим летом сделала подтяжку груди и моделирование тела. «Вечерняя Москва» рассказывала, чем живет наследница Даны Борисовой.