Распутина рассказала, почему захотела выйти замуж после 25 лет отношений

Родственники и друзья активно поздравляют российскую певицу Марию Распутину со свадьбой. Артистка, в свою очередь, ответила журналистам на вопрос, почему вышла замуж спустя 25 лет отношений.

О бракосочетании Распутиной и Виктора Захарова стало известно 23 сентября. По словам супруга артистки, торжество прошло в строгой тайне.

Певица отметила, что они долго думали над тем, «ставить ли штамп в паспорте или нет». Однако теперь она себя чувствует по-настоящему счастливой.

— Мы думали все 25 лет, жениться нам или не жениться. Сейчас вот официальная роспись. Друзья все поздравляют, все отлично. Когда человек делает добро, тогда он и счастлив, — цитирует ее MK.ru.

