Известный рэпер потратил несколько миллионов на празднование своего 46-летия

По данным телеграм-канала SHOT, по случаю своего дня рождения, рэп-исполнитель Гуф организовал торжество, обошедшееся ему примерно в 4 миллиона рублей. Местом проведения стала стильная речная яхта, среди приглашенных были такие известные личности, как Баста, HammAli & Navai, Алёна Водонаева и другие знаменитости.

По данным SHOT, Алексей Долматов решил отметить своё 46-летие на эксклюзивном теплоходе "Морис", который обычно не предлагается для аренды из-за насыщенного расписания речных круизов. Однако для VIP-клиентов и тех, кто желает отметить событие с особым шиком, возможно сделать исключение.

Стоимость такой привилегии – 1,5 миллиона рублей за пятичасовую прогулку по реке. Празднование Гуфа длилось около 6 часов. Для аренды теплохода требуется предварительное бронирование, минимум за месяц. В противном случае, проведение торжества на его борту станет невозможным.

Более полутора миллионов рублей было потрачено на угощение для гостей, включая изысканные алкогольные напитки: виски премиум-класса, вино, шампанское и многое другое. Около 300–400 тысяч рублей Долматов выплатил за работу диджея и прочего технического персонала. В ходе вечеринки Гуф совместно с Бастой и другими рэперами исполнил несколько своих знаменитых хитов прошлых лет. Мероприятие прошло в формате караоке-вечеринки.