SHAMAN о своем номере на «Интервидении»

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, впервые прокомментировал свое выступление на музыкальном конкурсе «Интервидение» в Москве. Артист пожаловался на сложность номера, в котором ему пришлось петь в подвешенном состоянии.

«Сложновато было первый раз петь на тросе в воздухе, когда полетная обвязка стягивает всё тело, но и это стало привычным элементом номера. Очень хотелось через шоу и песню показать, что Россия полна любви и у этой любви нет границ», - сказал Ярослав в беседе с aif.ru.

Он также подчеркнул, что на сцене всегда работает связка «Номер плюс песня». В качестве удачного примера он привел победителя «Интервидения», музыканта из Вьетнама Дык Фука.

Можно послушать песню и недооценить ее, а на сцене шоу может ее раскрыть и дополнить», — пояснил Shaman.

Исполнитель хита «Встанем» также отметил, что «Интервидение» получилось очень зрелищным и грандиозным.

Напомним, 20 сентября на «Live Арене» состоялся Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025». SHAMAN удивил всех неожиданным поступком, попросив членов жюри не оценивать его выступление. Певец объяснил, что гостеприимство — это неотъемлемая часть души народа России, и по законам гостеприимства он «не имеет права претендовать на победу».

Ранее автор песни SHAMAN для «Интервидения» Максим Фадеев раскритиковал его выступление на конкурсе. Продюсер отметил, что певец не справился со сложной композицией, поэтому она не прозвучала так, как должна была. Также не понравилось ему и решение исполнителя отказаться от оценок жюри.