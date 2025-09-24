«Ревнушка моя»: Бузова и Киркоров после скандала с поцелуем вновь появились вместе

Концерт Димы Билана в середине июня запомнился зрителям не только ярким шоу артиста, но и неожиданным эпизодом в зале: Ольга Бузова и Филипп Киркоров обменялись поцелуем прямо на своих местах, чем вызвали бурное обсуждение в Сети. Певица, отметим, своими комментариями часто оставляет публике простор для фантазий, но накануне была предельно честна.

Сегодня на презентации нового сезона шоу «Звезды в джунглях» певица объяснила, в каких отношениях с Киркоровым на самом деле. Кроме того, она дала понять, что не придает реакции публики значения.

«Пытались вспомнить, где мы виделись в последний раз, а потом вспомнили, что лучше было бы, чтобы все забыли. Но что снято — то снято. Наше личное общение — это наше личное общение. Просто оно было зафиксировано. Что мы делаем наедине, вам лучше не знать. <...> Наша песенка ещё не спета», — поделилась Ольга.

К слову, на поцелуй двух звёзд тогда отреагировала Яна Рудковская. Она выразила надежду, что произошедшее окажет на поп-короля оздоравливающий эффект — судя по всему, помогло.

