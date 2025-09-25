В деле об обмане Олега Газманова появились новые потерпевшие

Российские правоохранительные органы объявили в розыск мать Геворка Саркисяна, который обвиняется в мошенничестве в отношении певца Олега Газманова. Об этом, ссылаясь на материалы суда, сообщает РИА Новости. В документах говорится, что Дина Саргсян, являющаяся матерью Геворка Саркисяна, объявлена в розыск за мошенничество в особо крупном размере. 24 сентября в ходе заседания Московского городского суда было названо количество потерпевших по делу Газманова. Среди потерпевших в деле о мошенничестве оказались четверо - сам Газманов, его жена, сын и предпринимательница Марина Лебедева. Также суд подтвердил арест экс-друга семьи артиста Геворка Саркисяна до 6 октября. Олег Газманов обратился в Московский городской суд с делом о мошенничестве в сентябре этого года. Певец заявил, что он и его супруга стали жертвой мошеннической схемы. В 2019 году Газмановы одолжили своему знакомому Геворку Саркисяну крупную сумму, которую тот якобы собирался использовать в качестве инвестиций. Это были деньги, которые артист откладывал на пенсию. После мужчина отказался выплачивать долг и проценты по нему. Артист заявляет, что в инвестировании не участвовал и не знал, куда именно Саркисян собирался вкладывать деньги.