В деле об обмане Олега Газманова появились новые потерпевшие

Кроме народного артиста России Олега Газманова потерпевшими по уголовному делу об особо крупном мошенничестве также проходят его супруга, пасынок и предпринимательница Марина Лебедева. Такие данные были оглашены 24 сентября в Московском городском суде.

На заседании суда рассматривалось ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения главному фигуранту этого громкого дела Геворку Саркисяну. Защитники просили суд выпустить подозреваемого из следственного изолятора под домашний арест или определить ему другую более мягкую меру пресечения. В свою очередь прокурор просил оставить решение районного суда без изменений. То есть оставить фигуранта в СИЗО. Что в итоге и произошло - Саркисян пробудет под стражей как минимум до 6 октября.

Кстати, появление в этом деле новой потерпевшей - предпринимательницы Марины Лебедевой, похоже, помогло удержать Саркисяна под стражей. Иначе его могли отпустить, и он мог скрыться за рубежом. Подробности обмана Лебедевой пока не раскрываются.

Олег Газманов обратился в правоохранительные органы с заявлением в сентябре этого года. Певец заявил, что его семья стала жертвой мошеннической схемы. В 2019 году Газмановы одолжили своему знакомому Геворку Саркисяну крупную сумму, которую тот обещал использовать в качестве инвестиций.

Речь шла об открытии в США детских парков Kidzania, где дети могут попробовать себя в роли взрослых, выбрав ту или иную профессию. Проект стал успешным в России, подобный якобы планировалось реализовать в Далласе, Нью-Йорке и Вашингтоне. По словам Газманова, он отдал "инвестору" более 600 млн рублей, которые, как он признался, откладывал долгие годы себе на пенсию.

Но Саркисян в итоге отказался выплачивать и сам долг, и проценты по нему. Бизнесмен сначала оправдывался пандемией коронавируса, а затем начавшейся спецоперацией. Якобы эти форс-мажорные события помешали ему воплотить задуманное.

Газманов объяснил, что Саркисян входил в доверие семьи на протяжении шести лет, познакомившись изначально с его приемным сыном Филиппом. Артист вспомнил, что сначала не намеревался вкладывать средства, однако Саркисян сумел убедить его, пообещав выгодные условия и высокие проценты.

Саркисяну уже предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Ранее "РГ" провела собственное расследование по этому делу.