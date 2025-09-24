Звезда Comedy Woman упала с кровати

Известная российская актриса и юмористка, экс-участница юмористического шоу Comedy Woman Екатерина Варнава рассказала, что случайно упала с кровати. О происшествии она сообщила в интервью для YouTube-канала Radio Van.

Варнава призналась, что может быть неуклюжей.

«Вот я позавчера упала с кровати (...) Я резко развернулась и [упала]. Не рассчитала настолько, что не поняла, как так вышло. Трезвая, казалось бы», — сказала звезда юмористического проекта.

Юмористка в шутку добавила, что могла лишиться жизни из-за случайного падения. Она добавила, что, так как живет одна, в случае ее кончины никто бы не понял, как это произошло.

Ранее популярная российская юмористка Юлия Ахмедова рассказала, что упала в ванной и разбила голову. Артистка добавила, что скорая помощь отвезла ее в травмпункт, где е зашили рану на голове.