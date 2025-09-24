Анастасия Волочкова попала в рехаб

Анастасия Волочкова давно завершила профессиональную балетную карьеру, но продолжает танцевать. Артистка дает благотворительные концерты в разных городах России. К каждому выступлению балерина тщательно и подолгу готовится. Причем одно время Анастасия снимала на видео свои репетиции и тренировки, неизменно в конце ролика не без труда снимая с натруженных ножек пуанты и оглушительно хрустя суставами в камеру.

Балерина не скрывает, что у нее много травм, связанных с работой, поэтому она регулярно оказывается в кабинетах врачей-специалистов. Так, на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Волочкова объявила, что попала в рехаб.

"Я нашла лучший для себя рехаб... Побывав в этом центре, я поняла и почувствовала, что этот рехаб спасительный для меня!" - объявила балерина.

Волочкова сообщила, что будет проходить специальный курс, который включает в себя ежедневные тренировки с реабилитологом, физиотерапию и необходимые препараты, поддерживающие организм в тонусе.

В Сети некоторые комментаторы неоднозначно восприняли сообщение Анастасии Волочковой. Они высказали мнение, что артистке нужен не этот, а другой рехаб, тем самым намекнув на слухи о том, что у балерины проблемы с алкоголем.