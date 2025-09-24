P. Diddy может выйти на свободу уже в следующем году

Плохой Дидди, он же P. Diddy, он же Шон Комбс, может выйти на свободу уже в следующем году. Об этом пишет RadarOnline. По их данным, адвокаты рэпера требуют назначить ему не более 14 месяцев тюремного заключения (приговор, напомним, будет вынесен в следующем месяце). А это значит, что музыкант окажется дома почти сразу.

© Super.ru

Свою позицию представители Дидди аргументируют тем, что сейчас рэпер находится в нечеловеческих условиях и уже 13 месяцев «не дышал свежим воздухом». По их словам, еду часто подают с червями или личинками, чистой питьевой воды не хватает, а вдобавок Комбса, как и других заключенных, регулярно избивают.

«За последние два года карьера и репутация мистера Комбса были разрушены. Он отсидел больше года в одной из самых известных тюрем Америки, но извлек максимум пользы из этого наказания», — говорится в документе, оказавшемся в распоряжении Radar.

По мнению адвокатов P. Diddy, наказание, которое он понес, уже является вполне себе достаточным. Теперь ему необходимо выйти на свободу, чтобы привести здоровье в порядок и начать новую главу своей жизни.