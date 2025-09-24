Домашнее насилие, крупные гонорары и возвращение на ТВ: судьба Аллы Михеевой

Прославившаяся как ведущая шоу «Вечерний Ургант» Алла Михеева продолжает свою карьеру на телевидении и объяснила подписчикам свои слова о домашнем насилии. Что происходит в жизни актрисы и телеведущей, и сколько она зарабатывает, разбиралось издание News.ru.

После начала спецоперации на Украине Иван Ургант уехал из страны. Его шоу перестало выходить в эфир в феврале 2022 года. Руководство «Первого канала» не стало комментировать, почему популярную программу убрали из эфирной сетки. А сам Ургант заявлял, что еще обязательно вернется на телевидение.

При этом Алла Михеева, после того как шоу «Вечерний Ургант» убрали из эфира, продолжает появляться в кадре. В частности, она ведет тревел-шоу «Запретная Индия» на канале «Пятница!» вместе с итальянским блогером Лоренцо Баньяти. В рамках проекта они путешествуют по Индии, знакомя зрителей с ее городами и культурой.

Кроме того, Михеева предлагает свои услуги в качестве ведущей корпоративов. Ключевым ее требованием является обязательное участие второго ведущего, а общая стоимость услуг дуэта составляет около 1,5 млн рублей, утверждает Telegram-канал Shot.

Среди требований Аллы Михеевой отдельная гримерка, сырная, мясная и фруктовая тарелки, горячее на выбор, а также охлажденное шампанское Ruinart Blanc de Blancs и коньяк Hennessy VSOP к моменту окончания мероприятия. Также она настаивает на отдельной оплате услуг визажиста и стилиста, и наличии охраны.

Заявление о домашнем насилии

Прошлой осенью Михеева опубликована в соцсетях видеозапись о том, что отец бил ее в детстве. Однако ролик, в котором девушка с заплаканными глазами признается, что ее отец распускал руки после того, как «напьется», был быстро удален.

Позднее телеведущая, комментируя видео, подчеркнула, что с ней все в порядке, у нее прекрасные родители, а ролик был всего лишь репетицией новой роли.

«Монолог не имеет ничего общего с моей настоящей жизнью. У меня мама и папа — самые лучшие на свете», — заверила Алла Михеева.

Высказывания об СВО и скандал с Куршевелем

В день начала спецоперации Михеева опубликовала в соцсетях черный квадрат и выступила за мир. А в январе 2023 года телеведущая появилась на вечеринке в Куршевеле, организованной победительницей конкурса «Мисс Украина Вселенная — 2018» Кариной Жосан.

После публикации кадров с мероприятия Михеева оказалась в центре скандала. Однако она объяснила, что не имеет никакого отношения к вечеринке и ее просто попросили сфотографироваться с «одной девочкой», так как она была в розовом костюме.

«Я поэтому не понимаю, в чем вопрос. Я думаю, что ничего не стоит тут обсуждать. Всем добра», — заявила она.

Напомним, что еще до закрытия «Вечернего Урганта» ходили слухи, что Михеева встречается с Ургантом. Сама ведущая в ответ на эти намеки шутила, что она «единственная в России девушка, которая не мечтает об Иване Андреевиче».

Более подробно об отношениях с Ургантом она рассказала в интервью после закрытия шоу. По словам Михеевой, они дружат и вместе занимаются организацией корпоративов в Москве.