A$AP Rocky ответил на слухи о тайной свадьбе с Рианной

Рэпер A$AP Rocky в интервью журналу Elle прокомментировал слухи о тайной свадьбе с певицей Рианной.

Журналист спросил у исполнителя, собирается ли он становиться мужем. Рэпер намекнул, что они с Рианной сыграли тайную свадьбу.

«Откуда ты знаешь, что я еще не муж?» — спросил A$AP Rocky.

После этого рэпер заявил, что в любом случае не будет ничего подтверждать.

Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky в ноябре 2020 года после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.

В мае Рианна объявила о том, что станет мамой в третий раз на красной дорожке Met Gala. Певица продемонстрировала округлившийся живот в сером корсете.

Недавно Рианна снялась в рекламной кампании бренда Dior. Певица предстала перед камерой в приспущенной длинной шубе без бюстгальтера. Поп-исполнительница также надела кольца и серьги. Знаменитости собрали волосы в небрежный пучок с прядями у лица и сделали макияж. Бизнесвумен стояла на балконе и держала в руке парфюм бренда.

