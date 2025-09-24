Катя Гордон прекратила работать с Еленой Товстик

С конца июля длится шумиха вокруг семьи популярного ведущего Дмитрия Диброва. Оказалось, четвертая супруга шоумена Полина увлеклась соседом, миллиардером Романом Товстиком, и ушла от мужа. Ради эффектной рыжеволосой красотки подал на развод и Товстик, оставив жену Елену с шестью детьми.

Когда начались бракоразводные процессы, все участники наняли адвокатов. Например, Дмитрия Диброва защищал известный адвокат Александр Добровинский. А интересы Елены Товстик представляла юрист Екатерина Гордон.

Она буквально горой встала за многодетную мать, которая очень тяжело приняла решение Романа Товстика о разводе. Екатерина отстаивала интересы доверительницы в присущей ей эмоциональной и обличительной манере.

Однако теперь стало известно, что Гордон и Товстик больше не сотрудничают. Сообщается, что доверенность была отозвана еще 5 сентября. А совсем скоро интересы Елены Товстик будет представлять другой адвокат, передает "КП".