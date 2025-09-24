Тяжелая болезнь, скандалы и слава: где сейчас Панкратов-Черный

Народный артист России Александр Панкратов-Черный попал в больницу. News.ru рассказал, что известно об инциденте и жизни актера.

Осложнения на фоне онкологии

Курганская филармония сообщила, что Панкратова-Черного экстренно госпитализировали, из-за чего он не сможет выйти на сцену в запланированном спектакле «Женихи». Артиста заменит Владимир Майсурадзе.

По информации СМИ, причиной госпитализации Панкратова-Черного стали осложнения на фоне онкологии. По информации издания, медики диагностировали у актера рак легких два месяца назад, во время лечения хронического бронхита. Кроме того, год назад он сломал ребра и столкнулся с поражением мелких сосудов мозга.

Скандалы

В 2019 году актера сняли с рейса, который следовал по маршруту Барнаул — Москва. Панкратов-Черный попросил у бортпроводника 100 граммов водки и воды, а последний обвинил его в неадекватном поведении и потребовал покинуть самолет. Знаменитость обиделся и прежде, чем покинуть самолет, поинтересовался у других пассажиров, согласны ли они со словами мужчины, а после извинился. Борт он все же покинул.

Другая скандальная ситуация произошла в феврале 2023 года в Томске. Зрители спектакля, в котором был задействован Панкратов-Черный, решили, что артист вышел на сцену пьяным. Актер этому возмутился и заявил, что лишь убедительно играл роль очень пьяного человека.

Поддержка СВО

В сентябре 2024 года Панкратов-Черный подчеркнул значимость поддержки знаменитостями спецоперации и частичной мобилизации. Он заявил, что всегда был солидарен с жителями Донбасса, а также неоднократно посещал ДНР, ЛНР и госпитали с ранеными бойцами.

Чем прославился Панкратов-Черный

Александр-Панкратов Черный родился 28 июня 1949 года в селе Конево Алтайского края. С детства он мечтал стать клоуном. В 1968 году Александр окончил Горьковское театральное училище. Прорыв в карьере случился после роли Сашки в картине «Сибириада». Позднее появился в фильмах «Жестокий романс», «Шанс», «Моментальный снимок», «Мы из джаза», «Батальоны просят огня» и других. Всего в его фильмографии более 90 фильмов различных жанров.