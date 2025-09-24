«Сексуальный интерес ко мне и Полине»: Борисова рассказала о бойфренде дочери

Полина Аксенова, дочь ведущей Даны Борисовой, начала встречаться с продюсером журналиста Дмитрия Диброва. Репортеры узнали об отношении телеведущей к новому избраннику дочери звезды.

© Вечерняя Москва

Борисова призналась, что скептически относится к новым отношениям дочери, так как Аксенова совсем недавно признавалась в любви другому мужчине.

Помимо этого, телеведущая раскрыла неприятные стороны характера нового мужчины Полины и добавила, что тот испытывает сексуальное влечение одновременно к Аксеновой и Борисовой. По мнению Борисовой, эти отношения являются пиар-ходом.

— Скажу так: у него сексуальный интерес одновременно и ко мне, и к Полине, он не соблюдает сексуальных границ. Не знаю, как об этом потактичнее сказать… Мужчина этот очень скользкий. Я могу сказать о нем больше, но не буду, — призналась телеведущая в беседе со Starhit.

Дана Борисова также подарила дочери Полине на 18-летие пластическую операцию по подтяжке груди и липоскульптурированию тела. Она сообщила, что дочь долго уговаривала сделать ей такой необычный подарок на праздник.