Snoop Dogg запросил большой гонорар за концерт в России

Американский рэпер Snoop Dogg готов провести закрытый концерт в России за гонорар в размере минимум $2 млн (около 167 млн рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru»). Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Среди основных условий выступления — строго конфиденциальный формат мероприятия, включающий в себя полный запрет на фото- и видеосъемку, а также подписание соглашения о неразглашении всеми участниками.

В райдере артиста сказано, что заказчик также должен оплатить перелет на частном бизнес-джете премиум-класса и проживание звезды в пятизвездочном отеле. Меню для артиста включает жареную курицу и барбекю, блюда итальянской кухни, мексиканские деликатесы, стейки и рыбу.

В гримерке должны быть PlayStation 1 с коллекцией спортивных игр, большой экран для игр и четыре джойстика. Также обязательным условием является освещение только лампами накаливания — без флуоресцентных ламп.

«У группы поддержки должна быть своя отдельная запираемая гримерка с душем и туалетом, рассчитанная минимум на 12 человек», — подчеркивается в посте.

Среди требований к безопасности у Snoop Dogg: 11 охранников, владеющих английским языком, в одинаковых футболках, сохранение за собой права отмены шоу и круглосуточное патрулирование территории.