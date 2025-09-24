Дибров выдвинул два условия перед разводом с бывшей женой

36-лентяя модель Полина Диброва в разговоре со своими адвокатами Мариной Дубровской и Ириной Кузнецовой для подкаста «Здесь (не) судят» поделилась, что процесс принятия решения расстаться с Дмитрием Дибровым длился несколько месяцев. Супруги провели множество бесед, в ходе которых телеведущий пытался оценить серьёзность намерений своей избранницы. После того как он убедился в её решимости, Дибров выдвинул определённые условия.

«У нас были долгие переговорные процессы. Он сказал: «У меня есть два условия, и я тебя отпущу. Первое — это то, что ты лично сама подаёшь на развод. Второе — ты сама разговариваешь с детьми и сообщаешь им о своём решении», — поделилась подробностями бизнесвумен.

Особую сложность для Полины представляла подготовка к разговору с детьми. Она подошла к этому вопросу с особой осторожностью, разделив беседы по возрасту: отдельно поговорила с 15-летним Александром и отдельно — с 11-летним Фёдором и 10-летним Ильёй.

«Сейчас говорить о том, что всё хорошо, — это глупость. Мы до сих пор не понимаем, как это скажется в дальнейшем. Я сама ребёнок развода. Но даже в семь лет я понимала, что так лучше. У каждого из нас есть детские травмы», — отметила многодетная мать.

