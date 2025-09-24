Умерла звезда итальянского кино Клаудия Кардинале

Итальянская актриса Клаудия Кардинале (настоящее имя — Клод Жозефин Роз Кардинале) умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

Как сообщил агент артистки Лоран Саври, скончалась «в окружении детей» в Немуре неподалеку от Парижа, где она жила в последние годы.

За свою карьеру Кардинале снялась более чем в 100 картинах, среди которых «Рокко и его братья» Лукино Висконти, «8 с половиной» Федерико Феллини и «Однажды на Диком Западе» Серджо Леоне.

Умерла звезда «Гремлинов» Полли Холлидей

Ранее в возрасте 88 лет скончалась американская актриса театра и кино Полли Холлидей. Среди наиболее запоминающихся работ актрисы — роль официантки Флоренс Джин «Фло» Каслберри в ситкоме «Элис».