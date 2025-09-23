Муж Рианны рассказал, как отцовство повлияло на его жизнь

Рэпер A$AP Rocky заявил, что отцовство изменило его личность. Об этом он рассказал в интервью GQ.

«Мне невероятно интересно наблюдать, как меняется моя личность, мой подход к жизни, как я становлюсь отцом и художником. Видеть, как сильно я мечтал быть любящим родителем, и теперь могу дарить эту любовь своим детям, — для меня бесценно. Моя семья занимает большую часть моего сердца, и я не могу дать им ничего, кроме любви», — заявил рэпер.

Рианна начала встречаться с рэпером A$AP Rocky в ноябре 2020 года после многолетней дружбы. В январе 2022-го пара объявила, что ждет ребенка. В мае 2022-го певица и музыкант впервые стали родителями. У звезд появился сын, которого они назвали RZA Ательстон Майерс. В августе 2023 года у Рианны и A$AP Rocky родился сын Риот Роуз Майерс.

В мае Рианна объявила о том, что станет мамой в третий раз на красной дорожке Met Gala. Певица продемонстрировала округлившийся живот в сером корсете.

Недавно папарацци подловили Рианну во время прогулки по Лос-Анджелесу. Певица вышла на публику в розово-оранжевом 3D-платье с высоким воротом и плиссировкой от Issey Miyake из коллекции весна-лето 2001 года. Стоимость наряда составляет $2845. Исполнительница также надела массивные серьги, браслеты, кольцо и серебристо-лаймовые кроссовки Puma x Ottolinger Mostro за $275.