В суд поступил иск к Алле Пугачевой

Савеловский суд Москвы зарегистрировал иск адвоката и ветерана боевых действий Александра Трещева к певице Алле Пугачевой из-за ее высказываний о главаре чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В Савеловский районный суд города Москвы поступил иск ветерана боевых действий к Алле Пугачевой. Истец Трещев А. С. в своем заявлении указал, что в недавнем видео-интервью, размещенном в сети Интернет, ответчик допустила высказывания, порочащие президента, армию и правоохранительные органы Российской Федерации, при этом Алла Пугачева восхваляла Джохара Дудаева, тем самым, по мнению истца, оскорбив российский народ", - сказали в пресс-службе.